В России обрушились цены на популярные китайские смартфоны

Компания Huawei в преддверии "Черной пятницы" объявила о снижении цен на ряд моделей смартфонов, планшетных компьютеров и других устройств, включая умные браслеты. Скидки могут достигать шести тысяч рублей.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на российском сайте Huawei, указав свой адрес электронной почты.

После регистрации пользователь получит скидочный купон, действие которого распространяется на "ключевые модели Huawei и Honor", обещают в компании. Какие именно модели примут участие в распродаже, неизвестно.

Напомним, что в период ноябрьских распродаж также планирует снизить цены конкурент Huawei - китайская компания Xiaomi.