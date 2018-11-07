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В России обрушились цены на популярные китайские смартфоны

07.11.2018,  
17:22
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Компания Huawei в преддверии "Черной пятницы" объявила о снижении цен на ряд моделей смартфонов, планшетных компьютеров и других устройств, включая умные браслеты. Скидки могут достигать шести тысяч рублей.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на российском сайте Huawei, указав свой адрес электронной почты.

После регистрации пользователь получит скидочный купон, действие которого распространяется на "ключевые модели Huawei и Honor", обещают в компании. Какие именно модели примут участие в распродаже, неизвестно.

Напомним, что в период ноябрьских распродаж также планирует снизить цены конкурент Huawei - китайская компания Xiaomi.

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