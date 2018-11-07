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07.11.2018 14:54
Рубрика: Культура

Найдено вино династии Хань возрастом 2000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Китае археологи вскрыли бронзовый сосуд, найденный при раскопках в древней гробнице, и обнаружили в нем 3,5 литра неплохо сохранившегося вина.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities / AP
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О находке сообщает информационное агентство Синьхуа. Бронзовый сосуд с жидкостью внутри был обнаружен при вскрытии древней гробницы. Площадь захоронения составляет 210 квадратных метров. Археологи раскопали его в центральной провинции Хэнань близ города Лоян.

Артефакт относится к периоду династии Западная Хань (202 год до н.э. - 8 год н.э.). В гробнице находился еще один бронзовый предмет - лампа в форме дикого гуся. Это первая подобная находка в Лояне, история которого насчитывает 3000 лет. Он был столицей 13-ти династий.

"В сосуде находилось 3,5 литра жидкости желтого цвета, которая пахнет вином, - говорит Ши Цзяцзен, глава Института культурных реликвий и археологии. - Она направлена на лабораторное исследование. Мы надеемся на то, что оно поможет точно определить ингредиенты жидкости".

Напитки, изготовленные из риса или сорго, были важной частью церемоний и ритуальных жертвоприношений в древнем Китае.

К слову, в гробнице также было найдено большое количество разноцветных глиняных сосудов.

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