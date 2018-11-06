Новости

Стратегию развития страховой отрасли представят на конференции в Москве 14:10
В Госдуме предложили исключить США из НАТО 14:07
В Заполярье приостановили поиск механика, пропавшего при ЧП на доке 14:04
Стала известна стоимость билетов на II Евроигры в Минске 14:00
На Кубани два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП 13:56
"Единая Россия" проведет опрос в регионах о повестке съезда 13:45
Центральную Россию ждут туманы и заморозки 13:45
Карельский Олонец вошел в топ популярных в ноябре городов для поездок 13:44
Три ошибки сделали на памятной монете в честь встречи Путина и Трампа 13:31
В Иркутске грузовик проломил стену торгового центра 13:29
На Ставрополье врача заподозрили в гибели пациентки после пластики 13:19
Путин соберет комиссию по ВТС 13:15
Во время раскопок найдены следы древнего лекарства от камней в почках 13:15
Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора 13:12
На Кубани после наводнения ушел в отставку глава Апшеронского района 13:01
Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве 13:00
Начались выплаты вкладчикам оставшегося без лицензии "Уралтрансбанка" 12:59
На Дону пациентов больницы задержали за изготовление наркотиков 12:57
Новая коллекция Bon Ton ювелирного дома Pasquale Bruni 12:52
Пермский суд признал футбольный клуб "Амкар" банкротом 12:48
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 18 октября 12:47
Еще трое пострадавших в Керченском колледже выписаны из больниц 12:45
Какие уникальные "Москвичи" можно купить прямо сейчас 12:45
В Греции фермер случайно раскопал древние статуи 12:43
Названы главные туристические события ноября 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 12:43
Рубрика: Культура

В Греции фермер случайно раскопал древние статуи

Текст: Денис Передельский
Фото: Greece Culture Ministry/AP Фото: Greece Culture Ministry/AP
Фото: Greece Culture Ministry/AP

В центральной части Греции фермер при проведении полевых работ случайно обнаружил четыре мраморные статуи и остатки древнего кладбища.

Фото: depositphotos.com
Раскрыт секрет военной мощи викингов
Фото: BTA
В Болгарии найден циклопический замок времен Трои

О находке рассказывает Greek Reporter. Артефакты были обнаружены недалеко от города Аталанти в центральной Греции. Статуи находятся в хорошем состоянии. Они изображают молодых атлетов. Такие скульптуры называли куросами.

Высота самой большой из них составляет 1,22 метра. Она изображает юношу с бородой, который стоит с отставленной в сторону левой ногой. Куросы передали в музей Аталанти для дальнейшего изучения.

Раскопки на месте находки продолжаются. Сообщается, что там также обнаружены остатки древнего кладбища. Вероятно, статуи находились на нем, хотя, возможно, и не имели религиозного значения.

Возраст находок пока не определен. Однако известно, что куросы начали появляться в Греции около 615-590 годов до н.э. под влиянием культуры Древнего Египта.

Как правило, скульпторы изображали бога Аполлона. Но иногда это были и статуи местных героев, например, прославленных атлетов.

Раскрыта тайна строительства Великой пирамиды Хеопса
В Турции найдены роскошные римские бани
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора
"Роскосмос" установит камеры наблюдения на российском сегменте МКС
Российский банк попал под санкции США против Ирана
В Минобороны РФ прокомментировали перехват самолета ВМС США‍
Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи