Власти Монако задержали Рыболовлева из-за телефона его адвоката

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако и дает показания из-за фактов, связанных с использованием мобильного телефона его адвоката. В настоящее время это оспаривается юристами в кассационном суде княжества.

Адвокаты задержанного бизнесмена выразили сожаление в связи с нарушением тайны следствия и потребовали соблюдать презумпцию невиновности своего клиента, передает ТАСС. Они напомнили, что ранее Рыболовлев и его защита в судебном порядке оспорили все обвинения, выдвинутые против него арт-дилером Ивом Бувье, который выступает противником миллиардера в этой тяжбе.

Напомним, 51-летний бизнесмен был задержан в Монако по запросу правоохранительных органов княжества. Ордер на арест бизнесмена выдал местный судья. Миллиардеру вменяют в вину "активное и пассивное участие" в коррупционных схемах и злоупотребление своим влиянием коммерческим способом.

Журнал Forbes оценивает состояние бывшего владельца контрольного пакета акций "Уралкалия" и владельца футбольного клуба "Монако" в 6,8 миллиарда долларов.