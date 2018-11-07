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Рубрика: В мире

Власти Монако задержали Рыболовлева из-за телефона его адвоката

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако и дает показания из-за фактов, связанных с использованием мобильного телефона его адвоката. В настоящее время это оспаривается юристами в кассационном суде княжества.

Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
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Адвокаты задержанного бизнесмена выразили сожаление в связи с нарушением тайны следствия и потребовали соблюдать презумпцию невиновности своего клиента, передает ТАСС. Они напомнили, что ранее Рыболовлев и его защита в судебном порядке оспорили все обвинения, выдвинутые против него арт-дилером Ивом Бувье, который выступает противником миллиардера в этой тяжбе.

Напомним, 51-летний бизнесмен был задержан в Монако по запросу правоохранительных органов княжества. Ордер на арест бизнесмена выдал местный судья. Миллиардеру вменяют в вину "активное и пассивное участие" в коррупционных схемах и злоупотребление своим влиянием коммерческим способом.

Журнал Forbes оценивает состояние бывшего владельца контрольного пакета акций "Уралкалия" и владельца футбольного клуба "Монако" в 6,8 миллиарда долларов.

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