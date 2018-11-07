Возможный рост цены полиса ОСАГО не превысит 1,5 процента

Рост средней стоимости полисов автогражданской ответственности не должен превысить 1,5 процента. Такую точку зрения, как передает ТАСС, в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по финрынку и транспорту высказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

По его словам, последняя актуальная оценка возможных последствий от планируемого расширения тарифного коридора показывает, что рост стоимости полисов ОСАГО, если и произойдет, то не превысит 1,5 процента.

При этом для одних водителей полис подешевеет, а для других - подорожает. Ведь сегодняшняя система, по мнению Чистюхина, построена так, что добросовестный водитель платит за лихачей. А ведь 80% водителей в России практически не попадают в аварии. Однако сегодняшняя классификации по возрасту не сильно влияет на изменение стоимости полиса для безаварийных водителей.

Напомним, что сейчас Минфин и ЦБ готовит либерализацию системы ОСАГО. Центробанк предлагает, в частности, изменить систему расчета коэффициентов "бонус-малус" и "возраст-стаж", а Минфин РФ ратует за отмену двух коэффициентов - территории и мощности. Вместо этого предполагается ввести для каждого водителя индивидуальный коэффициент.