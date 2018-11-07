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07.11.2018 15:00
Рубрика: Власть

Захарова пошутила про роль "русских хакеров" на выборах в США

Текст: Юрий Когалов
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про "русских хакеров", комментируя выборы в США. На своей странице в социальной сети Facebook она задалась вопросом, как итоги голосования будут трактоваться американскими политиками.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Подсчет голосов на выборах в конгресс США еще продолжается, но уже ясно, что, как пишут СМИ, демократы "обеспечили" себе нижнюю палату, а республиканцы - верхнюю. Интересно, как итоги народного волеизъявления будут теперь трактоваться американскими политиками?" - отметила Захарова.

По ее словам, есть два варианта: обвинить русских хакеров в том, что не удалось получить контроль над обеими палатами (и это подходит как республиканцам, так и демократам), или признать итоги голосования справедливыми. При этом республиканцы припишут особую роль себе: пояснят, что это произошло, "потому что мы просили русских не вмешиваться", а демократы в ответ добавят: "а это потому что мы давили на республиканцев".

"Неужели, на этот раз русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"?" - иронизирует Захарова.

Напомним, промежуточные выборы в конгресс США и местные органы власти проходят раз в четыре года и традиционно вызывают у избирателей меньший интерес, чем общенациональные, на которых также проходит голосование по главе государства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Обеспечение явки своих сторонников традиционно считается одним из главных ключей к победе на промежуточных выборах. В этот раз оба политических лагеря, похоже, добились успеха: первые результаты подсчета голосов не дают возможности выявить победителя.

В палате представителей демократическая партия пока набирает 106 мандатов из 435, а правящая республиканская партия гарантировала себе 103 депутатских кресла. Для контроля над этой палатой одной из партий необходимо набрать 218 голосов. В сенате республиканцы получают 45 голосов из 100, в то время как демпартия обеспечила себе 38 мандатов.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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