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08.11.2018 11:28
Рубрика: Культура

Видео: На Борнео нашли древнейшее изображение животного

Текст: Денис Передельский

В Индонезии на острове Борнео ученые обнаружили наскальный рисунок быка, который, предположительно, является древнейшим предметным изображением животного.

Фото: Darik Burgas / Archaeology in Bulgaria
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Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature, а кратко о нем рассказывает Phys.org. Находка была сделана в отдаленной пещере, находящейся в труднодоступном районе. Чтобы добраться до нее, экспедиции пришлось при помощи мачете пробиваться сквозь густые джунгли.

На стене пещеры ученые обнаружили изображение красного быка, возраст которого составляет около 40 тысяч лет. Это делает его древнейшим рисунком животного.

До сих пор таковыми считались изображения животных в испанской пещере Эль-Кастильо, созданные около 35,6 тысячи лет назад.

К слову, возраст красного быка сопоставим с возрастом знаменитых наскальных отпечатков рук, обнаруженных на соседнем индонезийском острове Сулавеси.

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