Экс-министра юстиции Монако обвинили в коррупции по делу Рыболовлева

Филиппу Нармино, экс-министру юстиции Монако, предъявили обвинения в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Обвинения выдвинуты в рамках расследования дела, одним из главных фигурантов которого является российский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев.

Год назад Нармино ушел в отставку после сообщений о тайном участии представителей судебной власти Монако в тяжбе между Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье​​​. Как считает следствие, российский бизнесмен мог использовать свои связи с властями Монако для влияния на этот процесс.

По информации СМИ, многочисленные SMS-сообщения с телефона адвоката бизнесмена "доказывают наличие тайной структуры, действовавшей в интересах Рыболовлева". В частности, в сообщениях есть данные о встречах Рыболовлева с Нармино и о подарках российского миллиардера министру юстиции Монако.

Кроме Рыболовлева, фигурантами дела стали Кристина и Антуан Нармино - жена и сын экс-министра юстиции.