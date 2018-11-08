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08.11.2018,  
15:17
Текст:  Тимур Алимов

Полет Су-57 на сверхмалых высотах сняли на видео

В интернете опубликованы уникальные кадры пролета двух перспективных истребителей Су-57 на сверхмалых высотах.

Как пояснили авторы программы "Военная приемка", съемка велась с рампы транспортного самолета Ан-12, со взлетно-посадочной полосы, а также с истребителей сопровождения, на которых были установлены экшн-камеры.

В первом эпизоде два Су-57 шли примерно на 50 метров ниже транспортника, находившегося на высоте 400 метров, и скрылись "под брюхом" Ан-12.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
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Во время второго захода истребители пролетели примерно в 200 метрах от поверхности земли, а далее пара прошла над взлетно-посадочной полосой на высоте около пяти метров.

Самолеты пилотировали летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова генерал-майор Радик Бариев.

Между тем, как рассказал телеканалу "Звезда" главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец, новейший Су-57 будет обладать длиной пробега, позволяющей использовать его с укороченных взлетно-посадочных полос без применения дополнительных устройств.

- Самолет должен совершать посадку на укороченную полосу без специальных средств. Точные цифры не могу назвать, потому что это секретная вещь, но они в два раза меньше, чем у Су-35, - сказал Стрелец.

Напомним, ранее было обнародовано видео прочностных испытаний корпуса Су-57. Планер подвергся самым большим нагрузкам, которые могут воздействовать на боевой самолет.

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