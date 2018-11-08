Французский историк напомнил Макрону о роли России в мировых войнах

Французский историк Эдуар Юссон недоумевает по поводу призывов президента Республики Эмманюэля Макрона создать единую европейскую армию и "назначить" врагом Россию. Глава французского государства рассказал об этой идее во время посещения мемориала Первой мировой войны в городе Верден, где произошло одно из самых кровопролитных сражений тех лет.

Специалиста удивили слова Макрона, которые прозвучали за несколько дней до приезда в Париж президента РФ Владимира Путина на торжества по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны, пишет издание Atlantico.

Эксперт напомнил, что Франция обязана русским солдатам, которые дважды в XX веке спасли страну от неминуемой гибели и потеряли миллионы своих граждан. Царская Россия и Советский Союз спасли свободную Европу во время Первой и Второй мировых войн, пишет автор.

В дни памяти о событиях Первой мировой войны необходимо забыть про популизм и отдать должное простому народу, каким бы ни было отношение к сегодняшней российской власти, полагает Юссон. По мнению историка, европейскую безопасность не следует строить на основе конфронтации с Москвой.