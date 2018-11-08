Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram

Контакты террористов через мессенджеры, и в частности, в Telegram, вызывают у спецслужб проблемы с дешифровкой сообщений. Об этом заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников по итогам состоявшегося 17-го международного совещания глав спецслужб - партнеров ФСБ.

Он отметил, что это проблема актуальна не только для ФСБ, но и других спецслужб. Бортников признал, что переписка в закрытых чатах между террористами не всегда попадает в поле зрения и становится достоянием спецслужб с учетом шифрования, которое там активно используется.

Глава российской спецслужбы напомнил, что как только этот вопрос стал актуальным, ФСБ его подняла на всех уровнях.

"Мы говорили объективно о тех проблемах, с которыми сталкиваемся, говорили, что это, прежде всего, интересы защиты общества и государства", - подчеркнул Бортников. Однако, по его словам, это обращение так не нашло отклика, например, у владельцев Telegram. В ответ на все обращения ФСБ, руководство мессенджера ответило, что они не могут нарушить частные права граждан, и сами чистят свое информационное поле.

"Хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственником самой компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом", - подытожил Александр Бортников.