Новости

Десантный вертолет Ми-38Т совершил первый полет 15:29
Почтовые переводы от 100 тысяч рублей предложили поставить под контроль 15:26
Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram 15:25
Прокуратура вызвала жену Цеповяза после его "пиров" в колонии 15:16
Один человек погиб в результате жесткой посадки Ми-8 под Тверью 15:15
Видео: "Женщина года" сняла фантастический клип 15:13
В Калининграде восстановили кенигсбергскую синагогу 15:10
АвтоВАЗ завершает продажи трех моделей 15:06
В Воронеже возбудили дело после ошибочной ампутации ноги пенсионерке 15:05
Под Омском перевернулся микроавтобус со студентами 15:00
На Ставрополье в ДТП два человека погибли и трое ранены 14:50
В Астрахани студентка создала интернет-магазин для продажи наркотиков 14:49
В Магадане запретили костюмы иностранных персонажей на утреннике 14:48
В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли 13 человек 14:44
Премьер-министру Новой Зеландии угрожают из-за хорьков 14:41
Похудевшего на "прожиточном минимуме" депутата предостерегли медики 14:35
В Крыму придумали, как вывести отели из тени 14:28
В Перми лидер банды наркоторговцев приговорен к 13 годам колонии 14:22
На востоке Москвы задержали женщину с гашишем 14:11
По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело 14:03
Названа дата премьеры обновленной Mazda 3 14:03
Под Тверью вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 14:02
На Ставрополье мужчина убил и забетонировал девушку в колодце 14:01
В Челябинской полиции опровергли домогательства к экс-сотруднице ППС 14:00
В Новосибирске возбудили дело после падения шкафов на школьниц 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 15:25
Рубрика: Власть

Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram

Текст: Иван Егоров
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Контакты террористов через мессенджеры, и в частности, в Telegram, вызывают у спецслужб проблемы с дешифровкой сообщений. Об этом заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников по итогам состоявшегося 17-го международного совещания глав спецслужб - партнеров ФСБ.

Он отметил, что это проблема актуальна не только для ФСБ, но и других спецслужб. Бортников признал, что переписка в закрытых чатах между террористами не всегда попадает в поле зрения и становится достоянием спецслужб с учетом шифрования, которое там активно используется.

Фото: depositphotos.com
Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram на назначенный штраф

Глава российской спецслужбы напомнил, что как только этот вопрос стал актуальным, ФСБ его подняла на всех уровнях.

"Мы говорили объективно о тех проблемах, с которыми сталкиваемся, говорили, что это, прежде всего, интересы защиты общества и государства", - подчеркнул Бортников. Однако, по его словам, это обращение так не нашло отклика, например, у владельцев Telegram. В ответ на все обращения ФСБ, руководство мессенджера ответило, что они не могут нарушить частные права граждан, и сами чистят свое информационное поле.

"Хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственником самой компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом", - подытожил Александр Бортников.

Бортников рассказал об способах экспансии террористических групп
Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Блокировка мессенджера Telegram
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в покупке С-400
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой
Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2"