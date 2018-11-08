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Рубрика: В мире

Мертвый владелец публичных домов победил на выборах в Неваде

Республиканец Деннис Хоф. Фото: AP Photo/Reno Gazette-Journal Республиканец Деннис Хоф. Фото: AP Photo/Reno Gazette-Journal
Республиканец Деннис Хоф. Фото: AP Photo/Reno Gazette-Journal

Победа в законодательную ассамблею штата досталась звезде реалити-шоу и владельцу публичных домов Деннису Хофу. Между тем кандидат от Республиканской партии ушел из жизни, не дождавшись начала выборов. Он скончался 16 октября спустя два дня после вечеринки в честь собственного 72-летия.

Хоф по результатам голосования набрал 68,3 процента голосов избирателей, несмотря на висевшее на избирательных участках оповещение о его смерти, наступившей в одном из принадлежавших ему увеселительных заведений, пишет The New York Post. Тело Хофа было обнаружено порноактером Роном Джереми. Невада - единственный штат в США, где легальны публичные дома. Хофу принадлежало там семь борделей.
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Скончавшийся политик был известен подражанием президенту США Дональду Трампу. Он также занимался ресторанами, снимался в сериале и выступал с лекциями в крупных университетах. Хоф написал книгу под названием "Искусство сутенера".

Имя Денниса Хофа не было исключено из бюллетеней для голосования, так как до выборов оставалось слишком мало времени и по закону это нельзя было сделать.

Теперь должностным лицам штата предстоит заменить победителя другим представителем республиканцев. На втором месте оказалась уроженка Невады и демократ Леся Романов, которая набрала около 32 процентов голосов избирателей.

Результаты промежуточных выборов в США стали сенсационными - в штате Колорадо губернатором впервые стал открытый гей, а в Конгресс впервые избраны женщины-мусульманки и женщины индейского происхождения.

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