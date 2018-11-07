Законодательная власть США после выборов расколота пополам

Президент-республиканец Дональд Трамп назвал "невероятно успешными" результаты промежуточных выборов в конгресс и местные органы власти, состоявшихся в США во вторник. Но на деле ни один из политических лагерей программы максимум не выполнил, а законодательная ветвь власти теперь расколота пополам, что отражает высокую поляризацию в обществе и предвещает острую внутриполитическую борьбу на пути к всеобщим выборам 2020 года.

Правящие "ослы" (это животное является символом республиканской партии США - прим. "РГ") лишились монополии на власть в Вашингтоне, которой обладали после победы в 2016 году. Контроль над Белым домом и обеими палатами конгресса в основном позволял им проводить консервативную линию без оглядки на мнение оппозиции. Теперь критикующая президента демократическая партия отвоевала большинство в палате представителей. Установившееся двоевластие не столько изменит внутренний и внешний курс США, сколько парализует процесс принятия решений.

Процесс обработки бюллетеней пока продолжается, но фундаментальных изменений в результатах уже не будет. По данным телеканала CNN, в палате представителей демпартия гарантировала себе 222 мандата из 435, а республиканская - 199. Еще в 14 округах победитель пока не выявлен. Как отмечает газета Politico, демократам удалось отвоевать 28 округов, которые до этого занимали оппоненты, в то время как республиканцы отобрали у конкурентов только два мандата.

С другой стороны, прогнозы демократов о мощной "синей волне" народного гнева против одного из самых непопулярных президентов в истории США не сбылись. Несмотря на рекордные финансовые вливания (более 1 миллиарда долларов), волна больше напоминает небольшую рябь. Консерваторы уверенно отстояли и даже немного упрочили свой перевес в сенате. В верхней палате республиканцы получили как минимум 52 голоса из 100, а демократы - 45. Имена еще трех сенаторов пока не определены.

Кроме того, хотя демократы заметно упрочили позиции на уровне губернаторов штатов и территорий, численное преимущество пока все равно за консерваторами. У "красных" теперь 25 губернаторских кресел, а у "синих" - 22. При этом республиканцы взяли Флориду и Огайо - два ключевых колеблющихся штата, что обеспечит им административную поддержку на президентских выборах в 2020 году.

Демократам удалось отвоевать 28 округов, которые занимали республиканцы

Важно, что большинство в палате дает демпартии председательство во всех профильных комитетах, позволяя влиять на повестку их работы, процесс рассмотрения документов и организацию слушаний. Как отмечает портал Axios, это, среди прочего, предоставляет оппозиции "возможность инициировать процедуру импичмента, если они того захотят". При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что довести ее до конца не удастся, поскольку для этого необходимо две трети голосов в сенате, который контролируется союзниками президента.

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелози, претендующая на роль спикера - а это третья в иерархии США государственная должность - пообещала "восстановить конституционный надзор над администрацией Дональда Трампа".

Серьезных нарушений или происшествий в день голосования зафиксировано не было, но без инцидентов не обошлось. В нескольких штатах, включая Джорджию, были сообщения о препятствиях для голосования. В Нью-Йорке на нескольких избирательных участках сломались сканеры для считывания бюллетеней, из-за чего перед урнами выстроились очереди на 1,5-2 часа, что отпугивало избирателей. В штате Род-Айленд несколько участков открылись позже из-за опоздания и технических трудностей у сотрудников избиркомов. На одном из избирательных участков штате Теннесси было зафиксировано отключение электроэнергии.

Промежуточные выборы-2018 прошли при беспрецедентной за последние полвека явке. Согласно прогнозам, она может составить до 45-50 процентов, хотя обычно на промежуточных выборах не превышает 40 процентов. Так, в 2016 году на участки пришли лишь около 36 процентов имеющих право голоса.

Демократы сделали ставку на женщин, выдвинув множество кандидатов этого пола. И ставка себя оправдала. Женщины составили 52 процента от проголосовавших, при этом 59 процентов из них отдали голоса за демпартию, в то время как республиканцев поддержали только 40 процентов. Эксперты предрекают, что такой результат говорит о желательности выдвижения на выборах в 2020 году кандидата-женщины против Трампа. Но и сторонники республиканцев в сельских районах голосовали с рекордной активностью, что позволило консерваторам добиться успехов.

Тем временем



После выборов администрация США намерена начать консультации с конгрессом о втором раунде санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Как рассказала официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, в Вашингтоне считают, что Москва не выполнила требований, выдвинутых к ней при оглашении первого раунда санкций 6 августа 2018 года. На это по американскому законодательству отводилось 90 дней.



В МИД России ранее критиковали линию Вашингтона, указывая как на незавершенность следствия по делу Скрипалей, так и на то, что выдвинутые к Москве требования являются "заведомо невыполнимыми".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"