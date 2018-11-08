В самой сухой пустыне мира найдены объекты неизвестной цивилизации

Совместная археологическая миссия Парижского университета и Университета Чили обнаружила в пустыне Атакама крупные церемониальные комплексы, построенные 5000-3200 лет назад.

Как сообщает Live Science, открытие было совершено в чилийской пустыне Атакама, которая считается самой засушливой и безжизненной в мире. Команда археологов под руководством Кэтрин Перлес и Лаутаро Нуньеса обнаружила следы неизвестной древней цивилизации.

Всего найдено два монументальных каменных объекта. Возраст одного из них составляет около 5000 лет. Второй был возведен около 1200 года до н.э. и использовался примерно до 540 года н.э. Вероятно, комплексы были церемониальными и являлись частью рукотворных оазисов.

При раскопках были обнаружены захоронения с останками 28 младенцев, которых погребли с большими почестями. Об этом говорят ритуальные сосуды с пищей и напитками, а также украшения, находившиеся в могилах.

Так, в одной из них была найдена позолоченная деревянная голова стервятника, инкрустированная малахитовыми глазами и гребнем.

В двух захоронениях находились искусно изготовленные золотые подвески.