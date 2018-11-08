Озвучена главная версия убийства матери с сыном в Москве

Глава СК России Александр Бастрыкин направил лучших сотрудников криминалистического центра в помощь оперативникам, которые ищут убийцу женщины и ее сына-подростка в Москве. Между тем неофициальные источники сообщили, что правоохранителям уже удалось выйти на след преступника.

Напомним, что тела женщины и 12-летнего подростка нашли в квартире на улице Софьи Ковалевской. Судя по характеру ножевых ранений, потерпевшие пытались сопротивляться убийце. Порядок в квартире не был сильно нарушен, скорее всего, преступление не было связано с ограблением. Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям собрать и зафиксировать все доказательства, которые могут пролить свет на картину преступления, отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Быстро выяснилось, что женщине оказывал знаки внимания какой-то мужчина. По сведениям источников "Интерфакса", это был 38-летний житель Владимирской области. По некоторым данным, его рассматривают как потенциального подозреваемого.