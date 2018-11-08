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08.11.2018 15:26
Рубрика: Власть

Почтовые переводы от 100 тысяч рублей предложили поставить под контроль

Текст: Татьяна Замахина

Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей, а также крупные сделки с недвижимостью. Это произойдет, если будет принято предложение депутатов и сенаторов.

Законопроект на эту тему внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Фото: depositphotos.com
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Контролю со стороны Росфинмониторинга, согласно проекту, будут подлежать не только покупки граждан на сумму свыше 600 тысяч рублей. Кроме почтовых переводов, авторы предлагают контролировать оплату услуг связи на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Также предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

Нововведение разгрузит банки, а также позволит противодействовать рискам в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, полагают авторы.

Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума Правительство Росфинмониторинг
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