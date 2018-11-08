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Рубрика: Легковые авто

Появилось фото последнего седана Nissan Almera

Текст: Валерий Карташов
Фото: Алексей Бороздин Фото: Алексей Бороздин
Фото: Алексей Бороздин

В распоряжении "РГ" оказалось фото последнего экземпляра Nissan Almera, сошедшего с главного конвейера АвтоВАЗа 17 октября. Ранее мы сообщали о том, что Nissan прекратил производство "бюджетника" в России.

Последний кузов вышел в "предмаксимальной" комплектации "Comfort Plus" и окрашен в черный цвет. Ценник на такую модификацию составляет 762 000 рублей. Машина отправилась в дилерский центр для реализации.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как сообщает российское представительстве Nissan, под конец производства сделан товарный запас автомобилей для дилеров, его должно хватить до весны 2019 года. Всего с 2013 года до октября 2018-го было выпущено около 138 тысяч Almera.

Nissan Almera оснащалась исключительно бензиновым двигателем объемом 1.6 литра мощностью 102 л.с. Мотор работал в паре с 5-ступенчатой механической КП или 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Народную любовь "бюджетник" получил за неприхотливость и цену, которая была в диапазоне от 677 000 до 855 000 рублей.

Nissan не стал оставлять на конвейере устаревшую Almera, а обновлять модель посчитали нецелесообразным. На сегодняшний день российский модельный ряд марки представлен спорткаром GT-R, кроссоверами X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano и Juke.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Как мы уже сообщали, освободившиеся мощности может занять SUV Nissan Kicks на той же платформе B0. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Стоит отметить, что Nissan продолжит текущее сотрудничество с АвтоВАЗом. В Тольятти по контракту выпускают седаны и хэтчбеки суббренда японской марки - Datsun.

К слову, на главном конвейере АвтоВАЗа собирают Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero.

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