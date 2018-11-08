Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в Калифорнии

Полиция отрабатывает версию теракта во время массовой стрельбы в американском городе Таузанд-Окс штата Калифорния, где погибли минимум 13 человек.

В настоящее время сотрудники ФБР и правоохранители находятся на месте преступления. Они выясняют детали случившегося и опрашивают свидетелей.

Как передает издание The Los Angeles Times, среди убитых значатся преступник и помощник местного шерифа. Последний скончался в госпитале.

ЧП произошло на студенческой вечеринке в местном ресторане Borderline Bar & Grill, когда там находились сотни молодых людей. Некоторые из них выбивали стульями окна и выпрыгивали из помещения, чтобы спастись.

Количество раненых идет на десятки и сейчас уточняется. Некоторые из пострадавших собственным ходом отправились в медучреждения за помощью.

Стрельбу открыл мужчина, имя которого пока не называется. Мотивы убийцы неизвестны. По некоторой информации, злоумышленник использовал пистолет и дымовые шашки. Очевидцы насчитали порядка тридцати выстрелов и рассказывают о большом количестве крови вокруг.