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08.11.2018 09:41
Рубрика: В мире

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит российско-корейский форум

Текст: Олег Кирьянов (Пхохан)

Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин и несколько министров примут участие в работе 1-го Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества, который в настоящий момент проходит в южнокорейском Пхохане.

Фото: Олег Кирьянов/Российская газета
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Как сообщили в администрации президента РК, Мун Чжэ Ин прибудет на форум в четверг во второй половине дня. Тогда состоится церемония принятия Пхоханской декларации, основным содержанием которой станут меры по развитию сотрудничества между регионами РФ и РК в сфере экономики, торговли, инвестиций, науки, культуры и пр.

Президента будут сопровождать несколько министров южнокорейского правительства и политиков, включая главу МИД Кан Гён Хва, министра промышленности, торговли и ресурсов Сон Юн Мо, председателя президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству (КСЭС) Квон Гу Хуна, главу парламентского комитета по внешней политике и объединению Кан Сок Хо, губернатора провинции Северная Кенсан Ли Чхоль У и мэра Пхохана Ли Ган Дока. От российской стороны запланировано участие министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, посла РФ в Республике Корея Андрея Кулика, а также представителей девяти регионов Дальнего Востока РФ, включая пять губернаторов.

По предварительным оценкам, 1-й Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества стал весьма успешным. По данным организаторов, в нем приняли участие более 700 человек, включая чиновников, политиков, бизнесменов, ученых и журналистов.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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В ходе мероприятия были сделаны доклады и презентации по проблематике российско-корейского сотрудничества, прошли деловые встречи и переговоры бизнесменов, представителей правительств отдельных регионов России и Южной Кореи. Как считают корейские политологи, форум придаст импульс развитию двустороннего взаимодействия российского Дальнего Востока с Южной Кореей. Отметим, что на этот регион России приходится более трети всего товарооборота между РФ и РК.

Напомним, решение о проведении форума межрегионального сотрудничества было принято несколько месяцев назад в ходе переговоров Владимира Путина и Мун Чжэ Ина. Первое его заседание было решено провести в Пхохане, расположенном на юго-востоке Кореи. Девизом этой встречи стал лозунг "Россия-Корея: Открывая будущее вместе". В честь форума в Пхохане была открыта "площадь России", информационно-рекламный павильон РФ, выполненный в виде Государственного исторического музея, состоялись концерты, салют и прочие мероприятия. Программа продлится вплоть до 9 ноября включительно.

Следующий Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества должен пройти в следующем году во Владивостоке.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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