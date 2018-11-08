Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки Ми-8 под Тверью

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Тверской области.

В ведомстве сообщили, что проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проведет Тверская межрайонная транспортная прокуратура.

Как ранее писала "РГ", вертолет авиакомпании "Баркол", проводивший мониторинг магистрального газопровода, около полудня 8 ноября совершил жесткую посадку в Жарковском районе Тверской области, в районе деревни Бобыльщина. На его борту находились четыре человека. В результате инцидента погиб бортмеханик, которого зажало в воздушном судне.

Еще три человека пострадали. Характер травм сейчас выясняют медики, у одного человека, предположительно, - перелом ноги. Сам вертолет при жесткой посадке оказался разрушен.

В ГУ МЧС по Тверской области "РГ" рассказали, что к месту падения вертолета была направлена техника высокой проходимости. Воздушное судно было найдено в 15:45.

- В 15:45 было найдено место жесткой посадки вертолета, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Козырева. - Место очень глухое, лес, искали по координатам.