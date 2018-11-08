С 9 по 18 ноября в Центральном Доме художника в Москве пройдет выставка "Редкие автомобили" - некоторым ее экспонатам больше сотни лет, а другие существуют едва ли не в единственном числе. Корреспондент "РГ" заглянул на выставку до ее официального открытия и узнал, за сколько сегодня можно купить машину с богатой историей.

Интересно, что эта выставка предаукционная, то есть ее итогом станет попытка продать представленные авто. По словам гендиректора "Аукционного дома Егоровых" Николая Егорова, самые старые из представленных экземпляров были произведены еще в 1910-х годах. Всего на выставке представлено 39 машин, включая мотоциклы. Диапазон стартовых цен - от 600 тысяч рублей до 20 с лишним миллионов.

Наибольшее внимание к себе приковывает с виду невзрачный французский автомобиль. "Это один из самых редких экземпляров - такси Renault, произведенное в начале XX века. Эта машина - настоящий символ Франции", - говорит Егоров. По его словам, на этих уникальных авто в 1914 году была переброшена дивизия солдат к реке Марна, где шли тяжелые бои с немцами во время Первой мировой войны. Парижане считают, что именно таксомоторы тогда спасли столицу, и до сих пор с гордостью называют эти машины "Марнское такси" или "Такси до Марны". Примечательно, что это хоть и штучный коллекционный экземпляр, его стартовая цена на аукционе выглядит довольно скромной - всего 1,5 миллиона рублей. "Почти даром", - шутят посетители выставки. Возможно, низкая стоимость объясняется тем, что автомобиль сейчас не на ходу, хотя, по словам организаторов, заставить его поехать сможет практически любой автомеханик. Правда, цена может еще кратно взлететь во время торгов.

Не менее редкий, но уже более дорогой экземпляр - родстер Packard 12, сошедший с конвейера еще в 1937 году. Это мощная, красивая и быстрая машина - в то время практически не было автомобилей с 12-цилиндровыми двигателями. Кстати, поклонником этой американской марки был даже Иосиф Сталин. Уникальным этот автомобиль делает редкая компоновка салона с наличием пассажирского багажника. "Здесь сзади так называемое "тещино" место. Туда можно было посадить не очень желанного попутчика. На самом же деле туда чаще всего ставили сумки или сажали детей", - пояснил Егоров. Машину предложат по стартовой цене 16 миллионов рублей - страшно подумать, сколько денег в итоге будут готовы выложить за нее коллекционеры.

Есть на выставке и автомобили "королевских кровей". Так, здесь представлен легендарный BMW 503 купе. Их было выпущено всего 410 штук. Автомобиль находился в производстве лишь три года - с 1957 по 1959 год. Но в ЦДХ стоит еще более редкий экземпляр, который был выполнен по спецзаказу в 1960 году для принца Кувейта. Позднее машина оказалась во Франции и только потом добралась до России.

Особняком на выставке расположились советские автомобили. "Самый редкий из них - "ЗИЛ-114" 1970 года выпуска. Автомобиль эксплуатировался в советском представительстве ГДР в Берлине. Он в очень хорошем состоянии", - говорит Егоров. Этот эффектный лимузин длиной более 6 метров, несмотря на кажущуюся неповоротливость и тихоходность, способен разгоняться почти до 200 км/ч. Стартовая цена лота - 9 миллионов рублей - в три раза выше, чем у представленной здесь же знаменитой "Чайки" ("ГАЗ-14"). Надо сказать, что любители советской классики смогут также по достоинству оценить "Москвичи" и "Волги", которым отдана чуть ли не половина выставочного зала.

Красотка Джеймса Бонда AstonMartinDB11 способна разогнаться до 335 км/ч. Готовьте 22 миллиона рублей

Есть на выставке место и современным автомобилям. Так, здесь представлена легендарная машина Джеймса Бонда - AstonMartinDB11. Автомобиль очень быстрый и комфортный, способен разгоняться до 335 км/ч. Машина полностью ручной сборки, причем старший сборщик - женщина. Этот лот будет самым дорогим на аукционе - за него будущему владельцу придется отдать не менее 22 миллионов рублей. Сам же аукцион пройдет в ЦДХ 17 ноября. Сколько машин купят коллекционеры, пока никто не знает. Однако на прошлом подобном аукционе в июне этого года ценители автоклассики приобрели 10 машин. Посмотреть на редкие авто смогут и все желающие - билет на выставку в будни стоит 400 рублей, в выходные - 700.