Жителям взорвавшегося под Смоленском дома дадут временное жилье

Смоленские власти предоставят временное жилье обитателям взорвавшегося в Пригорском девятиэтажного дома.

- Жителям второго подъезда, который обследует МЧС, мы готовы предоставить жилье из маневренного фонда. Речь идет о 20 семьях. Первый подъезд, вероятно, заселят, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Напомним, вечером 6 ноября в квартире на шестом этаже сданного в 2016 году девятиэтажного дома произошел взрыв газа. Ударная волна обрушила перекрытия и несколько балконов, один из подъездов стал непригоден для жилья. Из дома эвакуировали 52 человека: большинство поселились у родственников, несколько человек разместили в пункте временного проживания.

При взрыве пострадали четыре человека. Двое мужчин в больнице - в том числе хозяин взорвавшейся квартиры № 88. Его навещают следователи - по версии СКР взрыв был умышленным. После конфликта в семье мужчина повредил газовый шланг и высек искру. Уголовное дело против него возбуждено по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений" и "умышленное уничтожение и повреждение имущества".