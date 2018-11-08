СМИ: Россия лишилась дока для ремонта "Адмирала Кузнецова"

У России есть альтернативные варианты для обслуживания всех кораблей, кроме авианосца "Адмирал Кузнецов". Об этом сказал исполнительный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Он добавил, что можно выполнить некоторые стыковочные работы в Мурманске, Северодвинске. "У нас нет особых проблем в этом отношении ", - отметил исполнительный директор, пишет ТАСС. Глава ОСК не уточнил, сколько военных кораблей ожидает очереди на ремонт во время инцидента с плавучим доком в Мурманске.

"РГ" уже писала о том, что в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в Росляково затонул плавучий док ПД-50. Упали два крана, один - в залив, второй - на палубу корабля, проделав дыру. Специалисты заявили, что повреждены лишь металлические конструкции и с этим быстро справятся. В настоящее время авианосец находится на 35-м судоремонтном заводе.

Издание The Drive отмечает, что наиболее вероятный курс действий в России - попытаться восстановить ПД-50. По сообщениям, причиной аварии могла стать электрическая неисправность. "Уже были даны указания о создании комиссии, которая будет внимательно изучать причины, посчитает ущерб и наметит меры реагирования", - сказал заместитель премьер-министра России Юрий Борисов.

Док, возможно, мягко уселся на дно Кольского залива и не подвергся серьезному структурному повреждению, но он не предназначен для длительного нахождения на неровной поверхности и мог опуститься под углом, пишет издание. Любое длительное время, проведенное полностью под водой, почти наверняка приведет к серьезным проблемам с электрическими и механическими системами.

The Drive пишет, что могут быть проблемы и с ремонтом плавдока, если его все-таки поднимут. Да и вообще нет простого способа поднять его на берег для обслуживания. Неофициальный источник в оборонной промышленности сообщил ТАСС, что ПД-50 может выйти из строя в течении, как минимум, шести месяцев. И в России нет других доков, чтобы разместить "Адмирала Кузнецова". Приобретение у Швеции еще одного плавдока издание считает маловероятным в связи с международными санкциями.

Российская государственная нефтегазовая компания планирует открыть массивный сухой док на Дальнем Востоке в 2020 году. Предназначенный для обслуживания крупных танкеров он должен иметь возможность разместить "Адмирала Кузнецова". Но для ввода этого дока потребуется еще два года. И он находится слишком далеко, чтобы транспортировать туда авианосец.

Вызывает озабоченность и тот факт, что даже временная потеря ПД-50 будет влиять на графики технического обслуживания других крупных кораблей и подводных лодок, делает вывод The Drive. Алексей Рахманов заявил, что потеря ПД-50 создает определенные неудобства. Фактически, это был один из крупнейших доков в мире. Но есть и другие предприятия.