Спасатели вылетели из Архангельска на место жесткой посадки Ан-2

Вертолет МИ-8 с группой спасателей на борту вылетел из Архангельска на место вынужденной посадки самолета Ан-2 в районе аэропорта Васьково. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

Самолет, выполнявший рейс из Архангельска в село Долгощелье Мезенского района, 8 ноября в 11.30 совершил вынужденную посадку в лесном массиве в 50 километрах от областного центра.

На борту находились 11 пассажиров, в том числе один ребенок, и два члена экипажа.

При посадке никто не пострадал, самолет не разрушился, подчеркнули в региональном управлении МЧС.