Украину обвинили в попытке блокировать турпоток в Крым

В крымском Госсовете подписанный президентом Украины закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение украинской границы назвали бессмысленной попыткой блокировать туристический поток в Крым.

Показатели туристического трафика 2018 года шокировали Киев: 6,3 миллиона туристов, в том числе более одного миллиона отдыхающих с Украины, показали неэффективность украинской пропаганды. И Верховная рада вместе с президентом решили пойти на крайний шаг.

- Все это очередная бредовая попытка киевских властей помешать развитию туризма в Крыму и блокировать туристический поток, - заявил РИА Новости председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - Киевские власти просто завидуют колоссальному успеху российского Крыма. Но все их попытки обречены на провал. Этим законом турпоток на полуостров они не сократят, а вот к себе однозначно. Туристы, в том числе из России, раньше ездили в Киев и Одессу, а теперь вряд ли кто захочет ехать в столь враждебную стану. Их все это насторожит и развернет.

Также Черняк считает, что новый украинский закон окончательно разрывает исторически сложившиеся связи между бизнесменами двух стран.

- Все это маразм, - считает Черняк. - Не удивительно, если киевские власти пойдут дальше - запретят под угрозой уголовной ответственности гражданам Украины ездить в Крым и вообще в Россию.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для граждан РФ за "незаконное пересечение границ Украины". Незаконным считается, например, прилет в Симферополь на самолете или поездка по Крымскому мосту. Но даже если россиянин приехал в Крым через пункт пропуска на границе Украины и РФ, его все равно могут обвинить в визите на полуостров "с целью нанесения вреда интересам государства". Закон предусматривает для нарушителей лишение свободы от трех до пяти лет.