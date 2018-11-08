В Крыму расширится сеть базовых станций мобильных операторов вдоль трасс, что позволит улучшить качество связи в некоторых районах полуострова.

- На трассе от Симферополя до Фороса в ближайшее время появится 15 базовых станций, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.

Оператор "К-Телеком" оформляет документы для размещения вышек стандарта 3G вдоль строящейся трассы федерального значения "Таврида" и путей Крымской железной дороги. Вскоре установят две станции в Керчи, по одной в Сакском и Первомайском районах.

Тем не менее, по словам главы Общественной палаты РК Григория Иоффе, в ОП поступает много жалоб от крымчан на плохое качество связи. Мининформ РК и операторы мобильной связи винят в этом самих жителей полуострова, владельцев организаций и местные органы власти.

Например, многие базовые станции на зданиях Крымского федерального университета отключены по его инициативе.

- КФУ подал в суд на оператора и потребовал отключить вышки, так как они им "мешают", - рассказал Зырянов. - Говорят, тяжелая конструкция вредит зданию, так как там нет несущей перегородки. Но вес передатчика всего 100 килограммов - это все равно что человек стоит на крыше. Чем он мешает зданию? Но сейчас эти станции отключены. Естественно, страдают жители улиц Объездная, Речная и, в том числе, тот же суд, который выносил это решение.

По данным одного из ведущих мобильных операторов, убрать базовые станции попросили также Крымская епархия и музыкальный театр. Из-за этого в центре столицы в ближайшее время может ухудшиться качество связи. Нередко и местные органы власти отказываются предоставлять землю для вышек или затягивают этот процесс. В связи с этим ОП РК инициировала создание региональной целевой программы, которая бы способствовала решению проблем.

Кстати

В РК средняя стоимость минуты разговора по мобильному с января 2015 года до сентября 2018 года снизилась на 19 процентов (с 65 до 53 копеек), а передачи мегабайта данных - на 12 процентов (с 8 до 7 копеек).

Цифра

2288 базовых станций мобильных операторов установлено в Крыму. Из них технологию 3G поддерживает 1071 станция, а 4G - 163 вышки.