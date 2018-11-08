Новости

Путин назвал декларацию прав человека ключевым правозащитным ориентиром 15:31
Десантный вертолет Ми-38Т совершил первый полет 15:29
Почтовые переводы от 100 тысяч рублей предложили поставить под контроль 15:26
Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram 15:25
Прокуратура вызвала жену Цеповяза после его "пиров" в колонии 15:16
Один человек погиб в результате жесткой посадки Ми-8 под Тверью 15:15
Видео: "Женщина года" сняла фантастический клип 15:13
В Калининграде восстановили кенигсбергскую синагогу 15:10
АвтоВАЗ завершает продажи трех моделей 15:06
В Воронеже возбудили дело после ошибочной ампутации ноги пенсионерке 15:05
Под Омском перевернулся микроавтобус со студентами 15:00
На Ставрополье в ДТП два человека погибли и трое ранены 14:50
В Астрахани студентка создала интернет-магазин для продажи наркотиков 14:49
В Магадане запретили костюмы иностранных персонажей на утреннике 14:48
В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли 13 человек 14:44
Премьер-министру Новой Зеландии угрожают из-за хорьков 14:41
Похудевшего на "прожиточном минимуме" депутата предостерегли медики 14:35
В Крыму придумали, как вывести отели из тени 14:28
В Перми лидер банды наркоторговцев приговорен к 13 годам колонии 14:22
На востоке Москвы задержали женщину с гашишем 14:11
По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело 14:03
Названа дата премьеры обновленной Mazda 3 14:03
Под Тверью вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 14:02
На Ставрополье мужчина убил и забетонировал девушку в колодце 14:01
В Челябинской полиции опровергли домогательства к экс-сотруднице ППС 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 14:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вышки улучшат связь

В Крыму вдоль главных курортных трасс установят новые станции мобильной связи
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7714 (251)
В Крыму расширится сеть базовых станций мобильных операторов вдоль трасс, что позволит улучшить качество связи в некоторых районах полуострова.

- На трассе от Симферополя до Фороса в ближайшее время появится 15 базовых станций, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.

Оператор "К-Телеком" оформляет документы для размещения вышек стандарта 3G вдоль строящейся трассы федерального значения "Таврида" и путей Крымской железной дороги. Вскоре установят две станции в Керчи, по одной в Сакском и Первомайском районах.

Фото: Ольга Котенева/РГ
В Крыму выбрали лучшего монтажника волоконно-оптических сетей

Тем не менее, по словам главы Общественной палаты РК Григория Иоффе, в ОП поступает много жалоб от крымчан на плохое качество связи. Мининформ РК и операторы мобильной связи винят в этом самих жителей полуострова, владельцев организаций и местные органы власти.

Например, многие базовые станции на зданиях Крымского федерального университета отключены по его инициативе.

- КФУ подал в суд на оператора и потребовал отключить вышки, так как они им "мешают", - рассказал Зырянов. - Говорят, тяжелая конструкция вредит зданию, так как там нет несущей перегородки. Но вес передатчика всего 100 килограммов - это все равно что человек стоит на крыше. Чем он мешает зданию? Но сейчас эти станции отключены. Естественно, страдают жители улиц Объездная, Речная и, в том числе, тот же суд, который выносил это решение.

По данным одного из ведущих мобильных операторов, убрать базовые станции попросили также Крымская епархия и музыкальный театр. Из-за этого в центре столицы в ближайшее время может ухудшиться качество связи. Нередко и местные органы власти отказываются предоставлять землю для вышек или затягивают этот процесс. В связи с этим ОП РК инициировала создание региональной целевой программы, которая бы способствовала решению проблем.

Кстати

В РК средняя стоимость минуты разговора по мобильному с января 2015 года до сентября 2018 года снизилась на 19 процентов (с 65 до 53 копеек), а передачи мегабайта данных - на 12 процентов (с 8 до 7 копеек).

Цифра

2288 базовых станций мобильных операторов установлено в Крыму. Из них технологию 3G поддерживает 1071 станция, а 4G - 163 вышки.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в покупке С-400
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой
Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2"