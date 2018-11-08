Робин Денхолм сменит Маска на посту главы совета директоров Tesla

Руководить советом директоров компании Tesla будет Робин Денхолм, которая сменит на этом посту Илона Маска.

Как передает агентство Bloomberg, 55-летняя Денхолм является одной из двух женщин в управлении компании. В течение шести месяцев ей надлежит оставить должность руководителя в департаменте стратегии австралийского мобильного оператора Telstra Corp.

Американский предприниматель и инженер Илон Маск возглавил Tesla в апреле 2004 года. Решение покинуть пост главы совета директоров его вынудила Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Регулятор обвинил бизнесмена в мошенничестве и заключил с ним соглашение.

В начале августа Илон Маск заявил, что хочет исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по 420 долларов за штуку. Слова миллиардера спровоцировали подорожание ценных бумаг.