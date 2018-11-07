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07.11.2018 09:00
Рубрика: Легковые авто

Маск пообещал выпустить самый быстрый спорткар в мире

Текст: Юрий Зубко

Руководитель Tesla Илон Маск выступил с очередным громким заявлением. По его словам, Roadster второго поколения должен стать самым быстрым серийным спорткаров в мире.

"Для нас очень важно создать электрокар, который будет динамичнее любого самого быстрого бензинового автомобиля", - рассказал бизнесмен в интервью изданию Recode

Фото: EPA/TESLA
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Прототип Tesla Roadster второго поколения был представлен осенью 2017 года. Автомобиль укомплектовали тремя электроагрегатами, которые позволяют разогнать машину до 96 км/ч за 1,9 секунды. Максимальная скорость спорткара составила 400 км/ч.

В течение ближайших лет Tesla планирует выпустить компактный кроссовер Model Y, который построят на базе Model 3, а также электрический грузовик Tesla Semi. Кроме того, в планах у американцев есть пикап.

Ранее сообщалось, что Илон Маск приобрел акции Tesla на 10 миллионов долларов. Теперь доля предпринимателя в акционерном капитале автопроизводителя составляет около 20 процентов.

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#Tesla