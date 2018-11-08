Российские хоккеисты с победы начали выступление на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею с победы начала выступление на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. В стартовом матче подопечные Ильи Воробьева взяли верх над хозяевами льда финнами со счетом 3:0.

На турнир наша команда приехала в обновленном составе, Воробьев пригласил много молодых хоккеистов. Впрочем, сделали результат как раз "старички", причем много времени им на это не потребовалось. Уже на пятой минуте Михаил Григоренко получил передачу от Андрея Локтионова, выкатился один на один с голкипером Суоми Юхой Метсола и уверенно того переиграл.

Второго гола также не пришлось долго ждать. На 10-й минуте Григоренко был не по правилам остановлен Микаэлем Рухомаа, за что финн получил двухминутный штраф. И в большинстве сборная России упрочила преимущества. В этот раз Григоренко уже выступил ассистентом, а забросил после его передачи Никита Нестеров, нанеся мощный бросок от синей линии.

После этого финские хоккеисты сумели немного выровнять игру, чему не в последнюю очередь поспособствовали удаления и с нашей стороны. Первый период завершился со счетом 2:0, а вторую 20-минутку подопечные Юкки Ялонена начали весьма активно и несколько раз угрожали нашим воротам.

Однако в итоге финны пропустили в третий раз: на 35-й минуте Иван Телегин сбросил шайбу к синей линии, откуда дебютант российской команды Андрей Педан в касание бросил без шансов для голкипера сборной Финляндии. Времени до окончания встречи оставалось еще достаточно, и финны имели шансы изменить ситуацию. Однако наш вратарь Илья Сорокин в итоге сохранил ворота в неприкосновенности, финальная сирена зафиксировала победу сборной России со счетом 3:0.

Следующим нашим соперником станет Швеция, эта игра состоится 10 ноября.