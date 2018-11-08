Евросезон нас в этом году не слишком радует, а этим вечером наши нервы ждет особенно тяжелое испытание - московский "Спартак" примет на своем поле "Рейнджерс" из Глазго.

Красно-белые, которым досталась не самая сложная группа в Лиге Европы, до сих пор не выиграли ни одного матча. Началось все с феерического поражения от "Рапида", предполагаемого аутсайдера, потом была упущенная в добавленное время домашняя победа над "Вильярреалом", а уже без Карреры "народная команда" разошлась безголевой ничьей в гостях с сегодняшним соперником.

О том, что творится со "Спартаком" в чемпионате России (достаточно упомянуть четыре домашних поражения кряду - причем не бог весть каким соперникам), и говорить не стоит. Такого кризиса в клубе давно не было, и безумные пресс-конференции и.о. главного тренера Рауля Рианчо это регулярно подтверждают.

Эйден МакГиди, экс-спартаковец и воспитанник заклятого врага "Рейнджерс", ФК "Селтик", уверен, что у российской команды проблем в этой игре возникнуть не должно. Хотя, вероятно, он не очень хорошо осведомлен о том, что она сегодня собой представляет.

Словом, поводов для оптимизма не очень много сегодня. Однако московский "Спартак" известен своей непредсказуемостью - как в плохом смысле, так и в хорошем. На то и будем уповать.

Начало матча - в 20:55 мск.