Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США

Американские власти назвали имя подозреваемого в массовой стрельбе в городе Таузанд-Окс штата Калифорния, где погибли как минимум 13 человек, включая помощника шерифа.

Преступником оказался 28-летний Дэвид Лонг, передает CNN со ссылкой на заявление полиции. Мужчина использовал пистолет 45 калибра и дымовую шашку. Известно, что злоумышленник с августа 2008 по март 2013 годы проходил службу в морской пехоте США. Правоохранители продолжают выяснять детали случившегося и прорабатывают версию теракта.

Трагические события произошли в баре Borderline Bar & Grill. На тот момент в заведении находились сотни людей. В попытке спастись они разбивали стульями окна и выпрыгивали со второго этажа. Очевидцы рассказывают, что убийца сделал около 30 выстрелов и при этом не проронил ни слова. Вокруг было огромное количество крови. После бойни Лонг покончил жизнь самоубийством.

Число раненых точно не установлено. Некоторые из пострадавших самостоятельно добрались до больниц, где врачи оказали им всю необходимую помощь.

Посольство РФ в Вашингтоне пытается установить, есть ли среди убитых и раненых во время ЧП в Калифорнии россияне. Об этом сотрудники дипмиссии написали в своем Twitter.