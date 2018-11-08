Палеонтологи идентифицировали существо возрастом 430 миллионов лет

Международная группа ученых из Лестерского, Оксфордского и Йельского университетов, а также Лондонского имперского колледжа описала прекрасно сохранившееся ископаемое ракообразное возрастом 430 миллионов лет.

Отчет о работе опубликован в журнале Biology Letters, а кратко о нем сообщается на сайте Университета Лестера (Великобритания). Ученые детально изучили ископаемое существо, найденное в скалистой местности английского Херефордшира.

Оказалось, что это ранее неизвестный вид остракод - дальний родственник крабов и креветок. Существо получило название Spiricopia aurita, что переводится с латинского языка как "дыхание жизни".

Названием древнее ракообразное, длина которого составляет всего несколько миллиметров, обязано своей дыхательной системе. Она включает в себя пять пар жабер с каналами для внутренних жидкостей.

По мнению ученых, это говорит о том, что у представителей этой общей группы ракообразных сердце появилось, вероятно, минимум 430 миллионов лет назад - таков возраст находки.

Также хорошо сохранился твердый внешний покров существа, его конечности, мягкие ткани, глаза и кишечник. Хорошей сохранности помог вулканический пепел, под слоем которого нашли ископаемое.

По словам соавтора исследования профессора Дэвида Сиветера из Университета Лестера, Spiricopia aurita жила в море, которое омывало большую часть современной южной Англии в силурийский период (около 443-420 миллионов лет назад).