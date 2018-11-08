Топ-25 бестселлеров России: продажи Hyundai Creta неожиданно упали

Опубликован отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам октября 2018 года. В рейтинге топ-25 бестселлеров отечественного рынка есть интересные изменения.

Lada Vesta вернула лидерство благодаря впечатляющему приросту в прошлом месяце (10 668 авто и прирост на 60,9%). На второе место упустилось обновленное семейство Lada Granta. "Бюджетник" разошелся тиражом в 10 269 экземпляров (рост продаж 25,1%). Неожиданно расстерял клиентов корейский Kia Rio - 7 899 машин (-10,0%). То же самое произошло и с неизменным лидером сегмента SUV Hyundai Creta (5 856 авто, падение на 9,3%). Причем ранее продажи "Креты" (по отношению к тому же периоду прошлого года) еще ни разу не снижались с момента вывода модели на рынок в августе 2016 года.

На пятой позиции оказался Hyundai Solaris (5 399 авто, +5,7%), за ним идет немецкий "бюджетник" Volkswagen Polo. Отметим, что в октябре россияне купили 5 343 экземпляра Polo - это на 30,7% больше, чем год назад. Такой результат даже трудно объяснить, ведь модель уже давно присуствует в дилерских центрах марки.

На седьмой строчке расположился любимец пенсионеров и дачников Renault Duster (3 877 авто и падение на 4,4%). Еще одна модель Lada - Largus - на восьмом месте. Его результат 3 669 авто (- 2,4%). В топ-10 также попали Volkswagen Tiguan - 3 309 авто (+ 24,3%) и Toyota Camry - 3 261 авто (+ 59,6%).

Вторую десятку открывает Skoda Rapid - 3 239 авто (+ 40,2%), за чешским лифтбеком следует "икона" АвтоВАЗа Lada 4x4. В минувшем месяце было реализовано 3 221 авто (+12,0%). Стильный Renault Kaptur занял 13-е место - 2 832 авто (+ 2,2%). Существенно упали продажи Chevrolet Niva и Lada Xray - 2 741 авто (- 7,9%) и 2 714 авто (-12,0%).

А вот у Kia Optima дела идут очень даже хорошо - 2 679 авто и рост на 69,3%. Две модели Renault - Logan и Sandero - ушли "в минус". Их результат 2 649 авто (- 13,7%) и 2 579 авто (- 15,4%). Обновленный кроссовер Hyundai Tucson, который оказался на 19-м месте, показал неплохие цифры - 2 349 авто (+ 67,8%). Mitsubishi Outlander замыкает двадцатку лучших - 2 278 авто (+ 23,3%).

В топ-25 также вошли Skoda Kodiaq - 2 233 авто (+ 686,3%), Nissan Qashqai - 2 228 авто (+ 49,4%), Kia Sportage - 2 193 авто (+ 6,0%), Nissan X-Trail - 2 136 авто (+ 28,2%), Kia Ceed - 2 078 авто (+48,6%).

Отметим отличную статистику Kodiaq - запуск локального производства помог большому чешскому SUV закрепиться на нашем рынке.

Стоит сказать и несколько слов о тех моделях, которых нет в этом списке. Топ-25 покинули Mazda СХ-5 (1 757 авто; - 1,8%) и Toyota RAV4 (1 967 машин; - 34%). Вполне возможно, что существенное падение продаж RAV4 связано с тем, что некоторые россияне отложили покупку японского бестселлера в связи с появлением новой версии модели в 2019 году.