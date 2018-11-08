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08.11.2018 18:45
Рубрика: Спорт

УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с "Ромой"

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении российского футбольного клуба ЦСКА, сообщает пресс-служба УЕФА.

Это произошло по итогам встречи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" в Москве, который армейцы проиграли со счетом 1:2.

УЕФА обвиняет болельщиков столичного клуба в блокировании проходов в "Лужниках", бросание предметов на поле и использование пиротехники.

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Дисциплинарное дело будет рассмотрено 22 ноября.

Отметим, что СМИ сообщали также о драках между фанатами двух команд. Одна, якобы, произошла непосредственно на трибунах, другая - у отеля на улице Воронцово Поле.

"На месте происшествия было изъято четыре металлических прута, два столовых ножа и вилка. Выяснилось, что произошел конфликт между болельщиками, который перерос в драку. В конфликте пострадал один "романист". Он получил повреждение носа и от госпитализации отказался", - передает агентство "Москва" слова источника в правоохранительных органах столицы.

По этому факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

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