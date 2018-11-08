В Испании предотвратили покушение на премьер-министра

Каталонская полиция предотвратила покушение на премьер-министра Испании Педро Санчеса. Злоумышленник был задержан еще в сентябре, но известно об этом стало только сейчас.

Придерживающийся крайне правых взглядов 63-летний Мануэль Мурильо Санчес (почти однофамилец главы правительства) был возмущен планами премьера эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко и вывезти их за пределы мемориального комплекса Долина павших. И он увидел только один способ предотвратить это - убить автора инициативы.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник почти всю свою жизнь проработал в охране и имел огромный опыт обращения с оружием. При обысках в его доме стражи порядка обнаружили 16 единиц огнестрельного оружия, в том числе несколько снайперских винтовок. В полиции не сомневаются, что если бы у Маурильо Санчеса появилась возможность, он бы исполнил задуманное. "Он был идеальным волком-одиночкой, отлично владел оружием (мог его не только починить, но и создать с нуля), был опытным снайпером и в то же время никогда прежде не попадал в поле зрения полиции, так как не принимал участие в насильственных акциях, а наличие оружие объяснялось особенностями работы", - отметили в правоохранительных органах.

Тревогу поднял пользователь одного из чатов, где Маурильо Санчес сначала высказывал угрозы в адрес социалистического правительства и лично премьер-министра, пришедшего к власти полгода назад, а затем начал искать пособников, чтобы совершить покушение. Мужчина признавался, что плохо владеет современными технологиями, и просил других пользователей помочь ему выяснить рабочий график Санчеса, где именно и в какое время он будет находиться.

После ареста злоумышленника каталонская полиция сообщила о его планах в Монклоа, где было принято решение сохранить все в тайне от общественности. В настоящее время Маурильо Санчес ожидает суда в тюрьме (ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и незаконном хранении оружия).

Напомним, после прихода к власти правительство социалистов приняло решение эксгумировать и перезахоронить останки Франсиско Франко. Ради этого Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании) принял специально подготовленный королевский декретный закон, вносящий поправки в закон об исторической памяти. Документ поддержали 172 парламентария, двое проголосовали "против", еще 164 воздержались. Единственные два голоса "против" объясняются "техническим сбоем", поскольку в пиренейском королевстве ни один политик не может позволить себе открыто высказаться в поддержку диктатора, пусть и скончавшегося более 40 лет назад, слишком уж много семей пострадали во времена правления каудильо.

И хотя формально власти могут приступить к вскрытию могилы, этот момент постоянно откладывается (изначально Санчес все сделать до августа, сейчас же речь идет уже о конце 2018-го или даже начале 2019 года). Главная проблема заключается в том, что потомки Франко выступают против перезахоронения тела своего предка. И даже если удастся преодолеть их сопротивление, до сих пор нет ясности, где же будет находиться новая могила генералиссимуса.