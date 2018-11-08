В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли 13 человек

В результате массовой стрельбы в американском городе Таузанд-Окс неподалеку от Лос-Анджелеса погибли как минимум 13 человек, количество раненых уточняется.

Как передает издание The Los Angeles Times, среди убитых значатся преступник и помощник местного шерифа.

ЧП произошло на студенческой вечеринке в местном ресторане Borderline Bar & Grill, когда там находилось большое скопление молодых людей.

Стрельбу открыл мужчина, имя которого пока не называется. Мотивы убийцы неизвестны. По некоторой информации, злоумышленник использовал пистолет и дымовые шашки. Очевидцы насчитали порядка тридцати выстрелов и рассказывают о большом количестве крови вокруг.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФБР, полицейские и кареты скорой помощи. Территория оцеплена.