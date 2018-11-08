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08.11.2018 21:50
Рубрика: Культура

В Варшаве открылся фестиваль российского кино "Спутник над Польшей"

Текст: Мария Воронова (Варшава)
В варшавском кинотеатре "Иллюзион" показом фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения" открылся XII фестиваль российского кино "Спутник над Польшей". Темой этого года, где будет представлено более ста фильмов, стало "искусство в широком понимании слова". Корреспондент "РГ" следит за событиями из Варшавы.

Фестиваль российского кино в Польше, несмотря на политические противоречия наших стран, не испытывает проблем с привлечением зрителей. Мероприятие собирает множество любителей кинематографа на премьерных показах фильмов, большая часть гостей - поляки, а не русские, проживающие в Польше, как может сначала показаться.

Нет и недостатка конкурсных работ: в конкурсную секцию художественных фильмов вошли сразу 18 картин, а это, по словам организаторов, правдивый показатель благополучной ситуации в российском кинематографе. В программу кинофорума этого года вошли самые громкие новинки отечественного кино - польские зрители смогут увидеть отмеченную на фестивалях картину "Войну Анны" Алексея Федорченко, наделавших шума "Подбросов" Ивана Твердовского, "Пустоту" молодого режиссера Павла Москвина, "Глубокие реки" Владимира Битокова и другие картины.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В конкурсной секции документального кино покажут фильмы о камчатских медведях, о жизни на Курильских островах, а также ленту о проблеме войны и выживания в лагерях смерти - картину Сергея Кудряшова "Я должна рассказать" - фильм-монолог Маши Рольникайте, основанный на ее книге-биографии.

В категории "Калейдоскоп нового кино" представят работы, среди которых "Селфи" Николая Хомерики, режиссерский дебют Данилы Козловского "Тренер", недавно вышедшую на российские экраны картину Сарика Андреасяна "Непрощенный" и "Облепиховое лето" Виктора Алферова.

Кроме того, на фестивале почтут память известных режиссеров-женщин - в рамках кинофорума пройдут показы двух картин Киры Муратовой и двух лент Веры Глаголевой, среди которых ее последняя работа "Не чужие".

Однако "Спутник над Польшей" не ограничивается кинематографом: помимо показов, в Варшаве пройдут многочисленные концерты, выставки и мастер-классы. Особым подарком станет фотовыставка Soviet Bus Stops канадского фотографа Кристофера Хервига. На протяжении нескольких лет он путешествовал по 14 странам бывшего СССР и снимал старые автобусные остановки.

В рамках "Спутника" для взрослых проводится также "Малый спутник" для детей - его программа состоит из 30 мультфильмов и фильмов, а также игр, спектаклей, мастер-классов и встреч с любимыми персонажами.

Культура Кино и ТВ Наше кино
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