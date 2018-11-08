Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Москве

Предполагаемый убийца москвички и ее 12-летнего сына задержан - эту новость "Интерфакс" распространил со ссылкой на собственные источники, близкие к следствию.

Речь идет о 38-летнем жителе Владимирской области. Его в последнее время часто видели рядом с потерпевшей. Соседи рассказали, что мужчина был вхож в квартиру, где женщина жила с сыном-подростком после смерти главы семейства. Следствию предстоит собрать доказательства причастности мужчины к жестокому преступлению. Отметим, что пока СК не дает официальных комментариев по поводу задержания.

Ранее "РГ" сообщала, что женщину с сыном убили в квартире дома на улице Софьи Ковалевской. Судя по кадрам оперативной хроники, порядок в жилище не был нарушен. Убийца, скорее всего, не планировал ограбление. Между тем, он действовал с особой жестокостью: на телах женщины и ребенка найдены десятки ножевых ранений. При этом нож, которым убивали семью, тоже был обнаружен в квартире.