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08.11.2018 13:59

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Предполагаемый убийца москвички и ее 12-летнего сына задержан - эту новость "Интерфакс" распространил со ссылкой на собственные источники, близкие к следствию.

Фото: СК РФ
Опубликовано видео с места убийства женщины с сыном в Москве

Речь идет о 38-летнем жителе Владимирской области. Его в последнее время часто видели рядом с потерпевшей. Соседи рассказали, что мужчина был вхож в квартиру, где женщина жила с сыном-подростком после смерти главы семейства. Следствию предстоит собрать доказательства причастности мужчины к жестокому преступлению. Отметим, что пока СК не дает официальных комментариев по поводу задержания.

Ранее "РГ" сообщала, что женщину с сыном убили в квартире дома на улице Софьи Ковалевской. Судя по кадрам оперативной хроники, порядок в жилище не был нарушен. Убийца, скорее всего, не планировал ограбление. Между тем, он действовал с особой жестокостью: на телах женщины и ребенка найдены десятки ножевых ранений. При этом нож, которым убивали семью, тоже был обнаружен в квартире.

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