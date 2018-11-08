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08.11.2018 13:50
Рубрика: Власть

Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию

Текст: Юрий Когалов

Приняв закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение россиянами украинской границы, Киев нагнетает антироссийскую истерию, делается это умышленно в преддверии предстоящих выборов главы государства. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем все это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетание антироссийской истерики в стране накануне президентских выборов", - заявила Захарова. По ее словам, санкций в отношении отдельных лиц оказалось недостаточно, и власти Украины решили более масштабно подойти к этому вопросу.

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Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для россиян за незаконное пересечение госграницы. Теперь в Уголовном кодексе страны значится новая статья под номером 332 - "Незаконное пересечение государственной границы". В документе, в частности, говорится, что преследованию подлежат лица, имеющие гражданство государства-агрессора или действующие в его интересах, которые предпримут попытку проникнуть на территорию Украины в обход пропускных пунктов или через них, но без соответствующих документов или с указанием недостоверных данных. За это в тюрьму можно попасть на срок до трех лет. За повторное правонарушение последует наказание в виде лишения свободы уже до пяти лет. Аналогичный срок предусматривается за преступление в составе группы лиц. За пересечение границы с применением оружия можно угодить за решетку на восемь лет. До принятия поправок в Уголовный кодекс Украины за незаконное пересечение границы в стране действовала только административная ответственность.

Верховная рада одобрила эти изменения в октябре. Инициативу во втором чтении поддержали 243 депутата.

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