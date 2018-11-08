Журналист CNN "распустил руки" во время пресс-конференции с Трампом

Корреспондент CNN Джим Акоста остался без пропуска в Белый дом после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Поводом стало неподобающее поведение представителя СМИ. "Мы никогда не допустим, чтобы журналист распускал руки", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Отмечается, что корреспондент проявил неуважение по отношению к молодой женщине, выполняющей свою работу в качестве стажера.

Инцидент произошел в среду утром. Во время пресс-конференции, когда Акоста задавал свой вопрос американскому лидеру, Трамп попросил журналиста сесть на место. Затем модератор (девушка-стажер) попыталась отобрать микрофон, но репортер оказал сопротивление. "Тот факт, что телекомпания CNN гордится тем, как повел себя ее сотрудник, не просто омерзителен, но и является примером вопиющего неуважения по отношению ко всем, работающим в администрации", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По данным ТАСС, вопрос Акосты касался вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.