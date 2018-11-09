Новости

Росстат зафиксировал слабый рост цен на бензин 16:42
Врио мэра Махачкалы отправлен под домашний арест 16:41
Роспотребнадзор выявил 20 предприятий-фантомов молочной продукции 16:40
У рухнувшего под Тверью вертолета отказали двигатели 16:30
Белорусские производители примут участие в двух ярмарках в Петербурге 16:21
Курганскую пенсионерку обвинили в издевательствах над приемными детьми 16:20
Под Тулой опрокинулся микроавтобус с пассажирами 16:18
Республика Крым и Севастополь впервые подписали соглашение 16:16
Арестован подозреваемый в убийстве матери и сына в Москве 16:11
В Петербурге подведут итоги "Русских сезонов" в Италии 16:06
Toyota показала первое видео нового седана Corolla 16:01
Американский хирург перепутал почку с опухолью и удалил ее 15:59
У спин-оффа "Звездных войн" появится сериал-приквел 15:52
В Петербурге собрались запретить рекламу лекарств во время мультиков 15:42
В Крыму нашли древний город Боспорского царства Манитра 15:35
В Калининграде сделали интеллектуальный тренажер для орангутана 15:19
СК опроверг заявления об отказе дознавательницы из Уфы пройти полиграф 15:05
Археологи сообщили о важном открытии в Румынии 15:00
Махачкалу возглавил заместитель ранее задержанного врио мэра 14:57
Путин и Назарбаев подписали план совместных действий 14:57
Подводники ВМС США будут имитировать российские субмарины 14:54
Стихия нанесет по Москве снежный удар 14:50
Москва и Минск примут зеркальные меры при размещении дивизии США в Польше 14:50
Владимирский вице-губернатор ушел в отставку 14:49
Москвич попал в больницу после охоты на таракана 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 15:59
Рубрика: В мире

Американский хирург перепутал почку с опухолью и удалил ее

51-летняя жительница американского штата Флорида Морин Пачеко подала в суд на хирурга Рамона Васкеса за то, что он по ошибке вырезал ей почку, которую принял за опухоль.

Как сообщает портал m24.ru, женщину несколько лет мучили боли в спине из-за неправильно сросшегося перелома, который она получила в дорожной аварии. В итоге врачи назначили ей операцию, в ходе которой хирург допустил ошибку. Позднее выяснилось, что удаленный орган оказался здоровым.

Фото: depositphotos.com
В Краснодаре врачи извлекли булавку из желудка младенца

Административную жалобу на медика подал департамент здравоохранения штата Флорида. В ведомстве считают, что диагноз, который поставили Пачеко, является ошибочным. Примечательно, что подобный инцидент впервые случился с Васкесом, и взысканий он не имел. Теперь хирургу грозит лишение лицензии и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что ставропольских врачей заподозрили в гибели пациентки после неудачно проведенной пластической операции. По факту происшествия региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В мире США Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов
Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за шпионского скандала
В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Стихия нанесет по Москве снежный удар