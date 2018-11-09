Американский хирург перепутал почку с опухолью и удалил ее

51-летняя жительница американского штата Флорида Морин Пачеко подала в суд на хирурга Рамона Васкеса за то, что он по ошибке вырезал ей почку, которую принял за опухоль.

Как сообщает портал m24.ru, женщину несколько лет мучили боли в спине из-за неправильно сросшегося перелома, который она получила в дорожной аварии. В итоге врачи назначили ей операцию, в ходе которой хирург допустил ошибку. Позднее выяснилось, что удаленный орган оказался здоровым.

Административную жалобу на медика подал департамент здравоохранения штата Флорида. В ведомстве считают, что диагноз, который поставили Пачеко, является ошибочным. Примечательно, что подобный инцидент впервые случился с Васкесом, и взысканий он не имел. Теперь хирургу грозит лишение лицензии и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что ставропольских врачей заподозрили в гибели пациентки после неудачно проведенной пластической операции. По факту происшествия региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.