Более 10 летательных аппаратов замечены близ российских границ

16 самолетов, проводивших разведку, зафиксированы рядом с российскими границами на прошедшей неделе. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной в газете "Красная звезда".

Российским истребителям из состава дежурных сил ПВО пришлось четыре раза подняться в воздух, чтобы предотвратить нарушение границ.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в сообщении.

Ранее принадлежащий Минобороны РФ истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США EP-3E Aries у границ России над Черным морем. Как сообщили в ведомстве, Су-27 сопровождал американский самолет, соблюдая все меры безопасности.