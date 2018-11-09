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09.11.2018 17:11
Рубрика: Легковые авто

Большой кроссовер Hyundai Palisade представят в ноябре

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai представит на автосалоне в Лос-Анджелесе новый флагманский кроссовер, который придет на смену Grand Santa Fe. Премьера назначена на 28 ноября. Компания озвучила имя новинки - Palisade.

Характеристики полноразмерного внедорожника пока держатся в тайне. Однако в Сеть просочилась информация, что автомобиль получит функционал и материалы премиум-класса, а также передовые технологии безопасности.

Фото: Пресс-служба BMW
Какие новые кроссоверы появятся в России в ноябре

Новый семиместный кроссовер обзаведется чертами концепта Grandmaster, который Hyundai представила в июне. Также скорее всего он будет построен на новой платформе - той же, что и новый Kia Telluride, дебют которой запланирован на 2019 год. По предварительной информации, автомобиль будет оснащен стандартным силовым агрегатом V6, а также получит гибридную версию, передний и полный (в топовых комплектациях) привод.

Как ранее стало известно "РГ", в Россию новый кроссовер попадет в лучшем случае спустя полгода после премьеры. Скорее всего, новинку будут собирать в Калининграде.

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#Hyundai