Google изменит политику после митингов против домогательств

Глава корпорации Google Сундар Пичаи в письме к подчиненным сообщил об изменениях, которые будут внесены в политику компании в ответ на протесты против сексуальных домогательств.

"Мы понимаем, что совершили ряд ошибок и искренне раскаиваемся. Очевидно, что необходимы изменения", - говорится в тексте. Подчеркивается, что уже есть план действий. Компания обещает предоставлять более подробную информацию обо всех случаях неподобающего поведения на рабочем месте. Процедура расследования таких инцидентов станет более прозрачной.

Кроме того, дела о приставаниях внутри Google будет рассматривать арбитражный суд. Также запланировано проведение специальных тренингов. Тем же, кто откажется их посещать, грозит наказание. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, неделю назад недовольные действиями руководства сотрудники Google вышли на митинги по всему миру. Демонстрации прошли в Индии, Сингапуре, Японии, Лондоне, Берлине, Цюрихе и других городах. Более полутора тысяч человек потребовали предоставить отчеты о результатах расследования случаев неподобающего поведения.

За два года по обвинению в сексуальных домогательствах были уволены 48 человек, в том числе 13 топ-менеджеров. Некоторым из них были выплачены многомилионные компенсации.