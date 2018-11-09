Какие автомобили россияне покупают повторно

Эксперты выяснили, какие из автомобилей массового сегмента имеют наилучший индекс повторной покупки в России.

Оказалось, что по результатам опроса лидирует сразу две модели - Renault Logan и Ford Focus. У этих машин индекс повторной покупки составил 19,4%. А это значит, что каждый пятый владелец как Renault Logan, так и Ford Focus, при смене машины снова покупает эту же модель.

Топ-3 с небольшим отставанием замыкает Toyota Camry (19%). А вот на четвертом месте неожиданно расположился китайский кроссовер Chery Tiggo (16,5%). Далее идет популярный чешский лифтбек Skoda Octavia (15,2%).

В топ-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки также попали: Chevrolet Niva (14,9%), Subaru Forester (14,6%), Honda CR-V (13,3%), Opel Astra (12,8%) и Kia Sportage (10,3%).

"Автостат" отмечает, что к опросу приглашались владельцы автомобилей 2011 - 2018 годов выпуска. В общей сложности специалисты изучили свыше десяти тысяч анкет.

Ранее эксперты определили, какие марки авто россияне выбирают повторно. Чаще всего вновь наши граждане делают выбор в пользу Toyota (53% автовладельцев). Ну это и понятно, японскую компанию в России очень любят. Немецкая BMW оказалась на втором месте - 37%. Тройку лидеров замыкают автомобили Audi, которым во второй раз отдают предпочтение 33% владельцев.