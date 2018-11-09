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Рубрика: Легковые авто

Какие автомобили россияне покупают повторно

Текст: Юрий Зубко
Фото: пресс-служба Renault Фото: пресс-служба Renault
Фото: пресс-служба Renault

Эксперты выяснили, какие из автомобилей массового сегмента имеют наилучший индекс повторной покупки в России.

Оказалось, что по результатам опроса лидирует сразу две модели - Renault Logan и Ford Focus. У этих машин индекс повторной покупки составил 19,4%. А это значит, что каждый пятый владелец как Renault Logan, так и Ford Focus, при смене машины снова покупает эту же модель.

Топ-3 с небольшим отставанием замыкает Toyota Camry (19%). А вот на четвертом месте неожиданно расположился китайский кроссовер Chery Tiggo (16,5%). Далее идет популярный чешский лифтбек Skoda Octavia (15,2%).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В топ-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки также попали: Chevrolet Niva (14,9%), Subaru Forester (14,6%), Honda CR-V (13,3%), Opel Astra (12,8%) и Kia Sportage (10,3%).

"Автостат" отмечает, что к опросу приглашались владельцы автомобилей 2011 - 2018 годов выпуска. В общей сложности специалисты изучили свыше десяти тысяч анкет.

Ранее эксперты определили, какие марки авто россияне выбирают повторно. Чаще всего вновь наши граждане делают выбор в пользу Toyota (53% автовладельцев). Ну это и понятно, японскую компанию в России очень любят. Немецкая BMW оказалась на втором месте - 37%. Тройку лидеров замыкают автомобили Audi, которым во второй раз отдают предпочтение 33% владельцев.

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#Toyota #Skoda #Renault #Ford