Колокольцев: Безопасность важнее тайны переписки в мессенджерах

Полицейских не интересуют переписки граждан в мессенджерах. Об этом в преддверии профессионального праздника полицейских (отмечается 10 ноября) рассказал министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Глава МВД признал, что с мессенджерами и связанными с ними с системами шифрования возникли сложности. "Но по большому счету нас не интересует тайна переписки граждан. Это право, защищенное Конституцией. Но надо понимать, что мессенджеры нередко используются для совершения преступлений", - сказал Колокольцев в эфире телеканала "Россия-24".

"Если посмотреть, на чаше весов для наших граждан более важно все-таки, наверное, обеспечение правопорядка и обеспечение безопасности самих граждан от злоумышленников, использующих подобные системы", - считает министр внутренних дел России.

Напомним, на прошлой неделе Мосгорсуд отклонил жалобу представителей интернет-мессенджера Telegram на решение мирового судьи, назначившего компании штраф в 800 тысяч рублей. Наказание было вынесено за отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования.