"Комитет защиты журналистов" вступился за корреспондента CNN

В США "Комитет защиты журналистов" призвал Белый дом восстановить аккредитацию Джима Акосты. В среду у корреспондента CNN забрали пропуск, позволяющий свободно посещать пресс-конференции в американской администрации.

Поводом для столь жестких мер стали действия репортера. Акоста хотел задать вопрос президенту, но Дональд Трамп раскритиковал журналиста, счел его поведение грубым и попросил сесть. Затем модератор (девушка-стажер) попыталась отобрать микрофон у корреспондента CNN.

После инцидента Белый дом лишил репортера аккредитации, напоминает РИА Новости. "Комитет защиты журналистов" выступил с официальным заявлением, в котором потребовал немедленно восстановить пропуск Джима Акосты. "Наказание репортеров путем запрета их доступа на мероприятия - это не то, как работает свободная пресса", - говорится в послании.