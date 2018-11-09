Лесной пожар уничтожил 1000 домов на севере Калифорнии

Лесной пожар уничтожил около 1000 домов в городе Парадайс на севере Калифорнии, несколько человек погибли, двое пожарных пострадали.

В департаменте лесоводства и пожарной охраны сообщили, что продолжаетмя массовая эвакуация людей. Территорию покинули около 50 тысяч человек. Среди них - учащиеся 11 школ, пациенты местной больницы. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

Напомним, пожар начался в четверг утром. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Тушат огонь около 500 человек.