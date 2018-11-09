Медведев проведет совещания по исполнению майского указа президента

Премьер-министр Дмитрий Медведев намерен провести ряд совещаний по развитию отдельных отраслей промышленности. Встречи пройдут в регионах страны.

В пятницу глава правительства собрал совещание по агропромышленному комплексу. Он входит в число приоритетов развития, хотя в отдельный национальный проект не выделен. Впрочем, это пока не окончательное решение, напомнил премьер.

"Объемы производства в агропромышленном комплексе растут, - заявил Медведев. - Россия - одна из ведущих стран-экспортеров зерна на мировом рынке. Мы продолжаем наращивать поставки, в том числе имею в виду возможности, которые сейчас существуют по экспорту зерновых и некоторых других культур". Сельское хозяйство дает стимул для развития отдельных смежных отраслей, стала меняться жизнь на селе.

Государство оказывает максимально возможную поддержку АПК. В этом году из бюджета выделяется более 250 миллиардов рублей. "И продолжим эту поддержку оказывать", - заверил председатель правительства.

Подобные совещания, пообещал Дмитрий Медведев, пройдут и по ряду других отраслей промышленности. "Надо посмотреть, что необходимо дополнительно сделать для более эффективного их роста с учетом майского указа президента, тех приоритетов, которые мы заложили в Основных направлениях деятельности Правительства, - сказал он. - Нам надо обсудить работу по созданию условий для роста в базовых отраслях промышленности, развивать импортозамещение, внедрять инновации, наращивать долю высокотехнологичной продукции, привлекать частные инвестиции и активнее продвигать наши товары на внешние рынки".

Какие-то встречи пройдут в Москву, другие совещания премьер намерен провести в регионах.