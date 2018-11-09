Mitsubishi официально представила обновленный пикап L200

Первая встреча с обновленным пикапом Mitsubishi L200 состоялась 8 ноября на заводе в городе-спутнике Бангкока Лаем Чабанге.

Здесь автомобиль с серьезно профилированным фасадом (более мощным бампером и зауженными фарами), новыми фонарями без узких секций, ранее залезавших на крылья, и освеженным салоном выпускают на конвейере бок о бок с дорестайлинговой машиной. Фотографировать модернизированный автомобиль тогда строжайше запретили - действовало эмбарго на публикацию вплоть до утра 9 ноября.

Продажи новинки в Таиланде стартуют 17 ноября. Вслед за этим L200 появится на рынках АСЕАН, Океании, Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки. До России же пикап доберется в течение года и какое-то время будет продаваться параллельно со старой моделью, которая предположительно будет несколько дешевле. К нам планируется поставлять версии исключительно с двойной кабиной. Иными словами, модификаций шасси под надстройку, варианты с одинарной и полуторной кабинами ждать не стоит.

Сегодня же журналистам продемонстрировали автомобиль уже полностью готовый к продаже. Вживую такой L200 выглядит гораздо современнее предшественника и некоторыми деталям выполнен в одном стиле с моделями Xpander и Eclipse Cross.

Автомобиль получил перенастроенную подвеску и новую коробку передач. Известно, что модель сохранит два варианта полноприводной трансмиссии - Super Select с жестко подключаемым передним мостом и задним блокируемым дифференциалом и более простую версию Easy Select с межосевым дифференциалом.

Обе системы используют новый режим Off-road c четырьмя положениями - Гравий, Грязь/Снег, Песок, Горная местность. Включенный режим Off-road перенастраивает двигатель, работу автоматической трансмиссии и тормозов для предотвращения пробуксовки колес. Появится также система помощи при спуске. Из списка электронных помощников заявлены система предотвращения столкновений, система мониторинга слепых зон, система предупреждения о поперечном движении сзади и ультрозвуковая система предотвращения столкновений при парковке.

Помощь водителю окажет также система кругового обзора Multi Around Monitor, передающая картинку в том числе и с высоты птичьего полета.

Дорестайлинговый автомобиль можно купить в России с 2,4-литровым дизельным мотором, имеющим отдачу 154 л.с. и 181 л.с. Моторы сочетались с 6-ступенчатой "механикой" и 5-диапазонным "автоматом". Вероятнее всего, эти моторы сохранятся на нашем рынке и после обновления L200. Что касается трансмиссий, главное изменение - замена 5-диапазонной АКП на 6-диапазонный аналог. 6-ступенчатая "механика" останeтся без изменений. Тормозная система получила увеличенные тормозные диски передних колес и суппортам поршня.

Компания планирует продать 180 тысяч L200 (включая дорестайлинговую модель) еще в этом финансовом году. Известно также, что произойдет обновление моделей-клонов L200, Fiat Fullback и Ram 1200.